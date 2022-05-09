Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Япония поддерживает глобальную инициативу по введению энергетического эмбарго против России. Однако, по мнению премьер-министра этого государства, Фумио Кисиды, чтобы ввести запрет на импорт нефти и газа из РФ может потребоваться много времени.
Япония поддерживает глобальную инициативу по введению энергетического эмбарго против России. Однако, по мнению премьер-министра этого государства, Фумио Кисиды, чтобы ввести запрет на импорт нефти и газа из РФ может потребоваться много времени.
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