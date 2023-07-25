Лига чемпионов. 2-й раунд. «Жальгирис» примет «Галатасарай», «Днепр» против «Панатинаикоса», «Астана» в гостях у «Динамо» Загреб

Также во вторник «Днепр-1» встретится с «Панатинаикосом», загребское «Динамо» примет «Астану». В среду БАТЭ сыграет с кипрским «Арисом» на выезде, «Шериф» будет противостоять «Маккаби» из Хайфы.
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