Итальянская пресса поставлена в жесткие рамки в освещении войны в Израиле

С весьма показательными итогами мониторинга итальянских средств массовой информации относительно обострения арабо-израильского конфликта выступила тамошняя il Fatto Quotidiano.
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