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На ремонт 8 км дороги в Колпнянском районе Орловской области заложено свыше 160 млн рублей

На ремонт 8 км дороги в Колпнянском районе Орловской области заложено свыше 160 млн рублей

Региональное правительство утвердило проектно-сметную документацию (ПСД) на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области.

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