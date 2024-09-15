На ремонт 8 км дороги в Колпнянском районе Орловской области заложено свыше 160 млн рублей

Региональное правительство утвердило проектно-сметную документацию (ПСД) на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области.
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