А дальше Урал... Последний час перед закатом!

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Сушёный от злобы, похожий на молодого Кощея, безволосый прародитель всяческой медийной бесовщины (у меня на эту тему была целая публикация о том, кто стоял у истоков всех этих "Битв экстрасенсов"), а ныне просто говорящая голова Д.