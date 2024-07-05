Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Никакой Америки,это наш город.ВС РФ уже в центр...
  • Antanas
    Дай БОГ здороья Белоусову.👍👍👍👍👍.А.Белоусов всерьё...
  • юра федулов
    Дай Бог А.Белоусову здоровья, упорства и успехов в нелегком труде расчистки курятника. Заждались ведь...А.Белоусов всерьё...

"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Последний случай произошедший в Подмосковье, когда мигранты на старых жигулях разъезжали по улицам размахивая пистолетами и обзывали русских людей "рабами", вывел из себя даже самых уравновешенных россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь
Вышвырнем вонючих мигрантов. Мигрант бери баул и скачи в свой аул.
Ответить
5 час.
л
людмила
Ведь про &quot;рабов&quot; это и к Госдуре относится, они рабы своих непомерных зарплат и льгот. Надо их заставить 1000 раз посмотреть это видео, тогда они узнают, что их неприкосновенность этих &quot;чебуреков&quot; не впечатляет.
Ответить
5 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Один трём в интернете. Уже сколько лет грозимся выгнать их со своей территории, а толку - ноль. Если мы толпой им шею намылим, то всех наших посадят за &quot;групповуху&quot;, а туземцам можно всё. Не пойму: или крыша у них государственная, или наши законы написаны на туалетной бумаге...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх