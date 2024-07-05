"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Ведь про "рабов" это и к Госдуре относится, они рабы своих непомерных зарплат и льгот. Надо их заставить 1000 раз посмотреть это видео, тогда они узнают, что их неприкосновенность этих "чебуреков" не впечатляет.

anna_n8mailru Надежда Антошкина

Один трём в интернете. Уже сколько лет грозимся выгнать их со своей территории, а толку - ноль. Если мы толпой им шею намылим, то всех наших посадят за "групповуху", а туземцам можно всё. Не пойму: или крыша у них государственная, или наши законы написаны на туалетной бумаге...