На Украине продлили домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд на Украине продлил на два месяца ночной домашний арест митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву), который находится под следствием на Украине по делу о госизмене, но позволили снять электронный браслет слежения, сообщает местное издание "Общественное.