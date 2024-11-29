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На Украине продлили домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию

На Украине продлили домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд на Украине продлил на два месяца ночной домашний арест митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву), который находится под следствием на Украине по делу о госизмене, но позволили снять электронный браслет слежения, сообщает местное издание "Общественное.

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