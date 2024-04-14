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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин блокировал бросок Хедмана за 0:22 до конца матча с «Тампой»

Капитан «Вашингтона» отметился успешным действием при игре в обороне в игре регулярного чемпионата против «Лайтнинг» (4:2).

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