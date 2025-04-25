Убытки не покроются – в РЖД оценили влияние новых скидок для угля Татьяна АрестоваВведение дополнительных скидок на железнодорожные перевозки каменного угля может привести к существенным финансовым потерям для ОАО «РЖД».
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