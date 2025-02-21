Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве Пресненского района

В текущем году планируется благоустроить территории, прилегающие к парку "Красная Пресня", включая Мантулинскую улицу и участок Краснопресненской набережной около многофункционального комплекса "Венеция".
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