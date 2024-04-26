Мы всегда будем помнить какой подвиг совершили герои-ликвидаторы Чернобыльской катастрофы!🙏 Фото с мероприятия смотрите в нашей группе ВКонтакте.
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Мы всегда будем помнить какой подвиг совершили герои-ликвидаторы Чернобыльской катастрофы!🙏 Фото с мероприятия смотрите в нашей группе ВКонтакте.