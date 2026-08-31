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Царьград

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Полиция Швейцарии задержала подозреваемого в стрельбе на рейве

Полиция Швейцарии задержала подозреваемого в стрельбе на рейве

В Швейцарии полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе на рейв-вечеринке в Арау, где в ночь на 30 августа погибла 22-летняя итальянка, а пятеро пострадали.

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