Полиция Швейцарии задержала подозреваемого в стрельбе на рейве

В Швейцарии полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе на рейв-вечеринке в Арау, где в ночь на 30 августа погибла 22-летняя итальянка, а пятеро пострадали.
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