Таджикистан заявил о нарушении прав своих граждан в России

СМИ выяснили, что именно вызвало возмущение Душанбе. Ситуация с въездом граждан Таджикистана в Россию становится все более сложной, что вызывает тревогу на правительственном уровне этой среднеазиатской страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии