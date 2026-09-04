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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Парнасс – о дебюте в UFC: «Думаю, сейчас самое подходящее время. Я пришел повзрослевшим»

Бывший двойной чемпион KSW Саладин Парнасс поделился эмоциями перед дебютом в UFC. «Хочу показать весь свой талант и возможности.

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