Денисову пещеру на Алтае хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В совещании, посвященном этому вопросу, участвовали эксперты международного уровня и ученые РАН В правительстве Алтайского края 7 мая прошло онлайн-совещание с Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (Париж), сообщили в региональном правительстве.