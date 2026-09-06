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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В Испании про Захаряна вообще не говорят, вернуться в РПЛ хороший вариант». Рианчо о хавбеке «Сосьедада»

Рауль Рианчо считает, что Арсену Захаряну стоит вернуться в РПЛ. Сообщалось , что аренду хавбека « Сосьедада » рассматривает его бывший клуб « Динамо ».

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