Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

375 подписчиков

Помощник Путина отверг требования Японии изменить карту мира ООН

Помощник Путина отверг требования Японии изменить карту мира ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков 11 сентября прокомментировал требование Японии изменить новую карту мира ООН в районе Курильских островов, назвав его «чепухой».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Луговой
Виктор Луговой

Как там, бишь, заявил епоньский переговорец Сергей Юльичу после русско-епоньской в 1905? "Мы исходим из того, что у нас с вами была война и мы победили". Это звучало на предмет того, почему страна восходящего епоньца тогда так разинула пасть на наши вкусняшки.
Дорогие наши уважаемые сусиды с солнечного Субаристана... В эту игруху можно катать шары вдвоём.