Помощник президента России Юрий Ушаков 11 сентября прокомментировал требование Японии изменить новую карту мира ООН в районе Курильских островов, назвав его «чепухой».
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Как там, бишь, заявил епоньский переговорец Сергей Юльичу после русско-епоньской в 1905? "Мы исходим из того, что у нас с вами была война и мы победили". Это звучало на предмет того, почему страна восходящего епоньца тогда так разинула пасть на наши вкусняшки.
Дорогие наши уважаемые сусиды с солнечного Субаристана... В эту игруху можно катать шары вдвоём.