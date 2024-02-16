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Автоэксперт Сажин объяснил, почему цены на подержанные автомобили сравнялись с новыми

Автоэксперт Сажин объяснил, почему цены на подержанные автомобили сравнялись с новыми

Подержанные автомобили теперь продаются почти по ценам новых. Информационное агентство DP.RU провело исследования, которые показали, что, например, в Петербурге за минувший год было совершено 83000 продаж автомобилей старше 10 лет.

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