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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

После поражения цели расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие Артиллеристы группировки войск «Днепр» при помощи орудия «Гиацинт-БМ» ликвидировали хранилище техники и вооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Минобороны России.

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