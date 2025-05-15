Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили склад техники ВСУ на правом берегу Днепра

После поражения цели расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие Артиллеристы группировки войск «Днепр» при помощи орудия «Гиацинт-БМ» ликвидировали хранилище техники и вооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Минобороны России.