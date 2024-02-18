В Астрахани двух водителей заставили расчистить мусорные свалки

Мужчин поймали с поличным. Инспекторы астраханской службы природопользования продолжают охотиться на нерадивых водителей, которые выезжают за пределы областного центра и скидывают крупногабаритный мусор, где придется.
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