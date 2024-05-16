Рассматриваются следующие варианты: - Обязательная биометрия: покупатели SIM-карт будут обязаны предоставлять биометрические данные.
ФСБ планирует ужесточить выдачу SIM-карт: биометрия, «Госключ» и ограничение точек продаж
Комментарии
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Святогор Князев
Чушь собачья! Диверсанты найдут всё это в пакете, это не борьба за безопасность, это имитация бурной деятельности свойственная в том чисте и нашим спецслужбам! Создать концлагерь на отдельно взятой территории, контролировать каждый пук - несложно! Но репрессивная машина не умеет останавливаться - это у нас уже было!
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18 час.
Михаил Гринжук
Вместо того чтоб заниматься х..... лучше бы тряхнули операторов. Которые сами специально пропускают спамзвонки и всякую фигню для того чтоб напихать клиентам кучу не нужных услуг и разводить их на деньги
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14 час.
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