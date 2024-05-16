ФСБ планирует ужесточить выдачу SIM-карт: биометрия, «Госключ» и ограничение точек продаж

Святогор Князев

Чушь собачья! Диверсанты найдут всё это в пакете, это не борьба за безопасность, это имитация бурной деятельности свойственная в том чисте и нашим спецслужбам! Создать концлагерь на отдельно взятой территории, контролировать каждый пук - несложно! Но репрессивная машина не умеет останавливаться - это у нас уже было!