Дрон-разведчик НАТО подал сигнал тревоги над Черным морем

Беспилотник НАТО подал сигнал тревоги над Черным морем. Данные об этом были размещены на портале системы мониторинга Flightradar.
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