Шарлеруа – Гент где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Бельгии 11 августа

В воскресенье, 11 августа, сыграют Шарлеруа и Гент в рамках Чемпионата Бельгии по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Стад дю Пе де Шарлеруа Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.