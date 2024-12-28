Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в жесткой форме ответил на хамские обвинения потерявшего легитимность лидера Украины Владимира Зеленского после того, как он побывал в России и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
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