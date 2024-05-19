В парламенте Грузии заверили, что закон об иноагентах в итоге будет принят

Депутат парламента Грузии, заместитель председателя парламентского по правовым вопросам Давид Матикашвили заявил, что вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект об иноагентах является антиконституционным, поскольку ничем не мотивировано.
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