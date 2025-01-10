ФНС прекратила взыскание с Блиновской свыше 1,1 миллиарда рублей по налогам

Блогер еще 13 ноября была признана банкротом Исполнительное производство о взыскании с Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено, сообщило РИА Новости, основываясь на собственных расчетах.
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