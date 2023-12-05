Власти Израиля могут утопить палестинцев, затопив подземные тоннели водой из Средиземного моря

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что израильские власти рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой, что может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве.
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