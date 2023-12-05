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Мировое обозрение

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Власти Израиля могут утопить палестинцев, затопив подземные тоннели водой из Средиземного моря

Власти Израиля могут утопить палестинцев, затопив подземные тоннели водой из Средиземного моря

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что израильские власти рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой, что может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве.

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