Леонков: НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в Российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки.
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