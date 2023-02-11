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Анна Щербакова: «Я с детства никогда не ставила себе цель выиграть Олимпиаду. Она стала моей целью именно в году, когда она была»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на Играх-2022 в Пекине.

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