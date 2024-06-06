«Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол». Путин ответил на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО

Путин отверг обвинения в том, что Россия угрожает Западу ядерным оружием Президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.