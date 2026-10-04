Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине

Первая ракетка России Даниил Медведев в воскресенье, 4 октября 2026 года, пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Пекине, обыграв аргентинца Франсиско Серундоло – 7:6 (7:4), 6:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Станислав Черчесо...
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым