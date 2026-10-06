Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрон готов на всё, чтобы отомстить французам

Как левые депутаты используют школьников для захвата власти? Почему задержания 625 человек во Франции оказались пустой формальностью? Как антироссийское заявление Ле Пен и Барделла связано с выживанием в предвыборной гонке? И зачем Габриэль Атталь предлагает французам мечту о «Соединённых Штатах Европы»? Елена Кондратьева-Сальгеро — журналист и.
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