Как левые депу­та­ты исполь­зу­ют школь­ни­ков для захва­та вла­сти? Поче­му задер­жа­ния 625 чело­век во Фран­ции ока­за­лись пустой фор­маль­но­стью? Как анти­рос­сий­ское заяв­ле­ние Ле Пен и Бар­дел­ла свя­за­но с выжи­ва­ни­ем в пред­вы­бор­ной гон­ке? И зачем Габ­ри­эль Атталь пред­ла­га­ет фран­цу­зам меч­ту о «Соеди­нён­ных Шта­тах Евро­пы»? Еле­на Кон­дра­тье­ва-Саль­ге­ро — жур­на­лист и.