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Актера Семена Трескунова признали иноагентом

Актера Семена Трескунова признали иноагентом

По заявлению Минюста, артист выступал против СВО, распространял фейки и негативно высказывался о россиянах Российский киноактер Семен Трескунов, известный по сериалам "Конец света" и "Ивановы-Ивановы", внесен в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
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федор
И это чучело туда же!!!!! Холуй только попробуй вернуться в матушку Россию.
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18 час.
ап
анатолий панов
Этот дрищь  тоже возомнил себя борцом с &quot;режимом&quot;.
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11 час.
Валерий Бирюков
Ну, что же вы хотели? Нужно же оправдывать фамилию, вот и трещит.
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9 час.

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