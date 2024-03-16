По заявлению Минюста, артист выступал против СВО, распространял фейки и негативно высказывался о россиянах Российский киноактер Семен Трескунов, известный по сериалам "Конец света" и "Ивановы-Ивановы", внесен в реестр иностранных агентов.
Актера Семена Трескунова признали иноагентом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
И это чучело туда же!!!!! Холуй только попробуй вернуться в матушку Россию.
Ответить
18 час.
ап
анатолий панов
Этот дрищь тоже возомнил себя борцом с "режимом".
Ответить
11 час.
Валерий Бирюков
Ну, что же вы хотели? Нужно же оправдывать фамилию, вот и трещит.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии