НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Сын Плющенко об РПЛ: «Я поддерживаю «Локомотив», к «Зениту» тоже хорошо отношусь, так как я из Питера. Думаю, кто-то из этих команд станет чемпионом»

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сделал прогноз на предстоящий сезон РПЛ .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии