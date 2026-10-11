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Царьград

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В Обозерском открыли культурный центр за 126 млн рублей

В Обозерском открыли культурный центр за 126 млн рублей

В поселке Обозерский Плесецкого округа открылся культурно-досуговый центр площадью более 550 квадратных метров, построенный за 125,9 млн рублей в рамках государственно-частного партнерства с участием ОАО «РЖД».

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