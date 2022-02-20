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Жамнов об игре сборной на Олимпиаде: «На канадской площадке хоккей был упрощен. Мы под него подстраивались»

Алексей Жамнов считает, что маленькие коробки на Олимпиаде повлияли на игру сборной России. Олимпийский хоккейный турнир в Пекине проходил на коробках канадского размера – 60 на 26 метров.

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