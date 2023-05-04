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Политолог Марков: удар дронами по Кремлю фактически нанес Пентагон, которому подчиняется военная разведка Украины

Политолог Марков: удар дронами по Кремлю фактически нанес Пентагон, которому подчиняется военная разведка Украины

Удар беспилотными летательными аппаратами по Кремлю де-факто нанес Пентагон, в подчинении которого находится военная разведка Украины.

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