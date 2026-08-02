Полуторагодовалый мейн-кун уже полгода жил совсем один в большой пустой квартире. А кошки этой породы не выносят одиночества.
Его котейшество
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Полуторагодовалый мейн-кун уже полгода жил совсем один в большой пустой квартире. А кошки этой породы не выносят одиночества.
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