Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна

Сербский президент Александар Вучич заявил о невозможности революции в Сербии, поскольку граждане выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования накануне на некоторых избирательных участках.
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