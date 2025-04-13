В Перу заявили, что один из кандидатов в президенты может стать диктатором

Профессор Альфонсо Лопес Чау, ушедший с поста ректора Национального инженерного университета Перу, чтобы баллотироваться в президенты, обладает характеристиками, очень похожими на характеристики бывшего президента-диктатора Альберто Фухимори, заявил лидер левой партии Perú Libre «Свободное Перу» Владимир Серрон.
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