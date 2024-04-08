Аналитик Марцинкевич объяснил, когда Запорожская АЭС запустит генерацию

Запорожская АЭС сможет вновь запустить генерацию. Это произойдет только при обеспечении безопасности и невозможности военных диверсией со стороны киевского режима, указал в беседе с РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика-Инфо» Борис Марцинкевич.
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