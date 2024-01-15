Тренер "Рейнджерс" Лавиолетт: я считаю, что у Панарина элитный бросок

Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Питер Лавиолетт поделился размышлениями о голевых способностях российского нападающего команды Артемия Панарина, который в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтон Кэпиталз" (2:1) забросил шайбу.
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