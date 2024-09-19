Посольство РФ заявило о заинтересованности Доминиканы в туробменах с Россией

ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Доминиканская Республика (ДР) не раз высказывала интерес к восстановлению туристических обменов с Россией, но конкретных предложений от властей центральноамериканской страны пока не поступало из-за опасений по поводу вторичных санкций со стороны США и их сателлитов.