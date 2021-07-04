Происшествия

5 подписчиков

На Ставрополье сотрудники краевого Главка приняли участие в профилактическом флешмобе «Дети - цветы жизни!»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка совестно со специалистами регионального клинического наркологического диспансера приняли участие в городском флешмобе «Дети - цветы жизни!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх