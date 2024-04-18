Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов 

Российский кабмин расширил список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, которые требуют дорогостоящего лечения, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт Правительства.
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