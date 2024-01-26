Власти придумали новый способ ввести самозапрет на кредиты

Госдума подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о самозапрете на кредиты, сообщает РБК.Его новая версия предлагает гражданам подавать заявление о самозапрете на потребкредиты и микрозаймы напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО).