Власти придумали новый способ ввести самозапрет на кредиты

Госдума подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о самозапрете на кредиты, сообщает РБК.Его новая версия предлагает гражданам подавать заявление о самозапрете на потребкредиты и микрозаймы напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО).
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