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«От США останутся руины»: Хазин раскрыл, что стоит за текущим «бездействием России»

«От США останутся руины»: Хазин раскрыл, что стоит за текущим «бездействием России»

Российский политолог и экономист Михаил Хазин на своем сайте khazin.ru раскрыл, что стоит за текущим «бездействием России» в мировой политике, а также отсутствием резкого продвижения на Украине.

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