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Дмитровец

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Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

«Московская техническая школа» продолжает работать в Москве В рамках проекта «Московская техническая школа» недавно было запущено новое направление обучения, нацеленное на освоение актуальных подходов в производстве.

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