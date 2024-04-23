Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

«Московская техническая школа» продолжает работать в Москве В рамках проекта «Московская техническая школа» недавно было запущено новое направление обучения, нацеленное на освоение актуальных подходов в производстве.
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