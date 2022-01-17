Список мест, где можно искупаться на Крещение в Приморье (Уссурийска там нет)

Список мест, где можно искупаться на Крещение в Приморье (Уссурийска там нет)

На территории Приморского края организуют 19 оборудованных купелей, где безопасность населения будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи, полиция.

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