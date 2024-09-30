Из конкурентов в союзники: усилия ОПЕК+ поддержали сланцевики США

Активность в нефтегазовом секторе США замедлилась в третьем квартале, что официально положило конец дебатам о перспективах отрасли: может ли бум продолжаться вечно или пора сделать перерыв? По мнению отраслевых экспертов, пора сделать перерыв и подвести итоги.